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В Петербурге задержали женщину, устроившую стрельбу по детям из пневматической винтовки

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В Санкт-Петербурге задержали женщину, устроившую стрельбу по детям из пневматической винтовки.
В Петербурге задержали женщину, устроившую стрельбу по детям из пневматической винтовки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошёл на территории одного из лицеев в Приморском районе. Его сотрудники обратились в правоохранительные органы после выстрелов. Утверждается, что женщина начала стрелять в сторону школьников с крыши своего частного дома. В этот момент дети играли в футбол на стадионе.

В августе сообщалось, что в Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры.

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