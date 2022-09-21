В Петербурге задержали женщину, устроившую стрельбу по детям из пневматической винтовки

В Санкт-Петербурге задержали женщину, устроившую стрельбу по детям из пневматической винтовки.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошёл на территории одного из лицеев в Приморском районе. Его сотрудники обратились в правоохранительные органы после выстрелов. Утверждается, что женщина начала стрелять в сторону школьников с крыши своего частного дома. В этот момент дети играли в футбол на стадионе.

В августе сообщалось, что в Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры.