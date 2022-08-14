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В Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры

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В управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу заявили, что в городе Гусеве Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры.
В Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры
  • РИА Новости

Как сообщает РИА новости, об этом Росгвардия рассказала в своих соцсетях.

«Этой ночью в Гусеве Калининградской области сотрудники СОБР «Викинг» Росгвардии и «Гром» МВД России ответным огнём в ходе штурма квартиры обезвредили 54-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна во двор дома, а позже и по прибывшим его задерживать росгвардейцам», — говорится в Telegram ведомства.

В настоящее время мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с ранением бедра и голени. Медики оказывают ему необходимую помощь.

«Благодаря грамотным, слаженным действиям росгвардейцев и полицейских жертв среди мирного населения удалось избежать», — отметил в Росгвардии.

Ранее житель подмосковной Апрелевки рассказал, почему устроил стрельбу из окна дома.

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