В Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры

В управлении Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу заявили, что в городе Гусеве Калининградской области мужчина устроил стрельбу из окна квартиры.

Как сообщает РИА новости, об этом Росгвардия рассказала в своих соцсетях.

«Этой ночью в Гусеве Калининградской области сотрудники СОБР «Викинг» Росгвардии и «Гром» МВД России ответным огнём в ходе штурма квартиры обезвредили 54-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из окна во двор дома, а позже и по прибывшим его задерживать росгвардейцам», — говорится в Telegram ведомства.

В настоящее время мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с ранением бедра и голени. Медики оказывают ему необходимую помощь.

«Благодаря грамотным, слаженным действиям росгвардейцев и полицейских жертв среди мирного населения удалось избежать», — отметил в Росгвардии.

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