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ГД приняла в первом чтении проект о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент

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Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент.
ГД приняла в первом чтении проект о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Отмечается, что законопроектом предлагается «регламентировать статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России и победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«По действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до трёх лет», — говорится в сообщении Госдумы.

Ранее в Госдуму был внесён законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы.

В мае 2022 года на ВДНХ установили всероссийский рекорд «Самая большая лента памяти». Георгиевскую ленту развернули у фонтана «Дружба народов». Её длина составила 366 м, общая площадь полотна — 2700 кв. м. В установке рекорда приняли участие курсанты Суворовского училища, волонтёры, а также посетители ВДНХ.

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