Коломна приняла более 500 тысяч туристов за лето

Подмосковная Коломна приняла более 500 тыс. туристов за лето. С начала года — свыше 1 млн.

Об этом сообщает телеканал «360».

Среди популярных достопримечательностей — музей-заповедник «Коломенский кремль», музей «Коломенская пастила» и музей «Калачная».

Также стало известно, что удмуртские турфирмы обслужили за год 47,1 тыс. человек, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее, передаёт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Удмуртстата. Лидером внутреннего туризма назван Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что в Москве подвели итоги международного форума-выставки «Отдых Leisure — 2022».