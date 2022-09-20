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В Москве подвели итоги международного форума-выставки «Отдых Leisure — 2022»

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В Москве рассказали об итогах международного форума-выставки «Отдых Leisure — 2022». Его участниками стали более 300 туристических компаний и организаций из 40 регионов России и 14 стран.
В Москве подвели итоги международного форума-выставки «Отдых Leisure — 2022»
  • © Международный форум выставка по туризму Отдых Leisure, ООО «Евроэкспо»

Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, благодаря общим усилиям отрасль активно восстанавливается — турпоток в 2022 году практически вернулся к допандемийным показателям, число отдыхающих за два года выросло в два раза, восстановились рабочие места.

Перед участниками и гостями форума также выступили зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко, глава Egyptian Tourist Authority Исмаил Амер, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, заместитель председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и глава РСТ Илья Уманский.

На площадке форума был подписан ряд соглашений, например, соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД» и Самарской областью.

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