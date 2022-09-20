В Подмосковье запустили проект «Код будущего» для школьников старших классов

В Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11 классов.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

Курсы по изучению современных языков программирования рассчитаны на два года.

«Теперь у ребят появилась возможность ещё в школе бесплатно получить актуальные навыки в области программирования, а в дальнейшем применить их на практике», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Для участия нужно оставить заявку на портале госуслуг и пройти вступительное испытание.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.