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В Подмосковье запустили проект «Код будущего» для школьников старших классов

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В Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11 классов.
В Подмосковье запустили проект «Код будущего» для школьников старших классов
  • Gettyimages.ru
  • © Hill Street Studios

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Мингосуправления.

Курсы по изучению современных языков программирования рассчитаны на два года.

«Теперь у ребят появилась возможность ещё в школе бесплатно получить актуальные навыки в области программирования, а в дальнейшем применить их на практике», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Для участия нужно оставить заявку на портале госуслуг и пройти вступительное испытание.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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