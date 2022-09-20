В Подмосковье запустили проект «Код будущего» для школьников старших классов
- Gettyimages.ru
- © Hill Street Studios
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Мингосуправления.
Курсы по изучению современных языков программирования рассчитаны на два года.
«Теперь у ребят появилась возможность ещё в школе бесплатно получить актуальные навыки в области программирования, а в дальнейшем применить их на практике», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Для участия нужно оставить заявку на портале госуслуг и пройти вступительное испытание.
Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.