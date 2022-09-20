Педагог-психолог Брестель посоветовала готовить детей к школе

Татьяна Брестель, руководитель студии подготовки к школе, учитель начальных классов, педагог-психолог, посоветовала готовить детей к школе.

«Сейчас скоростной век. Сейчас рождаются другие дети, с другими скоростями и возможностями. Им надо только давать задания, различные упражнения, интеллектуальные игры. Они впитывают всё. Дети берут в руки телефон и всё там находят без подсказки взрослого. А вот читать не все сами могут научиться», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, детей нужно водить в развивающие студии с четырёх лет.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.