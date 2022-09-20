В Самарской области стартовал подготовительный этап национального чемпионата «Абилимпикс»

В Самарской области стартовал подготовительный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он продлится до 28 сентября.

Об этом сообщает volga.news.

Соревнования будут проходить в Самаре, Тольятти и Нефтегорске на базе 16 образовательных учреждений.

«Чемпионат «Абилимпикс» служит эффективным способом трудоустройства. Но здесь участники не только решают вопросы своей занятости и стремятся к победе — они доказывают, что люди с инвалидностью на равных с остальными участвуют в жизни общества и являются профессионалами своего дела», — заявил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье цифровой сервис упростил порядок получения выплаты по уходу за инвалидами.