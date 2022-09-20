Красников назвал главной задачей РАН работу по технологическому суверенитету России
«Главное, на сегодняшний день — достаточно быстро наладить связь с правительственными структурами для того, чтобы посмотреть, как может Академия наук более эффективно работать, особенно в сегодняшних условиях, и в том числе для задачи технологической независимости страны», — цитирует РИА Новости Красникова.
Ранее стало известно, что Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук, набрав 871 голос.