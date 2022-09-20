Красников назвал главной задачей РАН работу по технологическому суверенитету России

Избранный президентом Российской академии наук академик Геннадий Красников назвал обеспечение технологической независимости России главной задачей РАН на сегодня.

«Главное, на сегодняшний день — достаточно быстро наладить связь с правительственными структурами для того, чтобы посмотреть, как может Академия наук более эффективно работать, особенно в сегодняшних условиях, и в том числе для задачи технологической независимости страны», — цитирует РИА Новости Красникова.

Ранее стало известно, что Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук, набрав 871 голос.