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Красников назвал главной задачей РАН работу по технологическому суверенитету России

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Избранный президентом Российской академии наук академик Геннадий Красников назвал обеспечение технологической независимости России главной задачей РАН на сегодня.

«Главное, на сегодняшний день — достаточно быстро наладить связь с правительственными структурами для того, чтобы посмотреть, как может Академия наук более эффективно работать, особенно в сегодняшних условиях, и в том числе для задачи технологической независимости страны», — цитирует РИА Новости Красникова.

Ранее стало известно, что Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук, набрав 871 голос.

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