военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Геннадий Красников победил на выборах президента РАН

Короткая ссылка
Академик Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук (РАН), набрав 871 голос.
Геннадий Красников победил на выборах президента РАН
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Списочный состав членов РАН — 2008 человек, для проведения тайного голосования членам РАН выдано 1396 бюллетеней, при вскрытии урн обнаружено 1 390 бюллетеней, недействительных  — 122. Академик РАН Красников — 871 голос, академик РАН Маркович — 397 голосов», — цитирует ТАСС председателя счётной комиссии Дмитрия Новикова.

12 июня президент России Владимир Путин вручил госпремии деятелям науки и культуры, в числе которых был Геннадий Красников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить