Геннадий Красников победил на выборах президента РАН

Академик Геннадий Красников победил на выборах президента Российской академии наук (РАН), набрав 871 голос.

«Списочный состав членов РАН — 2008 человек, для проведения тайного голосования членам РАН выдано 1396 бюллетеней, при вскрытии урн обнаружено 1 390 бюллетеней, недействительных — 122. Академик РАН Красников — 871 голос, академик РАН Маркович — 397 голосов», — цитирует ТАСС председателя счётной комиссии Дмитрия Новикова.

12 июня президент России Владимир Путин вручил госпремии деятелям науки и культуры, в числе которых был Геннадий Красников.