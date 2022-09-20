В МВД заявили о возбуждении уголовного дела из-за кражи картины из Третьяковской галереи

В пресс-службе столичного главка МВД заявили о возбуждении уголовного дела из-за кражи картины молодой художницы из Третьяковской галереи в Москве.

Как рассказали в ведомстве РИА Новости, 18 сентября с заявлением о пропаже картины обратилась девушка 1989 года рождения. Она сказала, что её полотно похитили из арендованного под выставку помещения.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК России», — сообщили в МВД.

Вместе с этим источник агентства уточнил, что инцидент произошёл в Третьяковской галерее — именно там было арендовано помещение.

В сентябре 2019 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трём годам колонии Дениса Чуприкова, признанного виновным в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи.