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В ГД внесли поправки о колонии до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонзаказу

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В Госдуму внесли поправки о наказании для должностных лиц в виде лишения свободы сроком до десяти лет за нарушение условий госконтракта по оборонному заказу.

«Согласно документу, нарушение должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу либо условий договора по его выполнению, повлёкшие причинение России ущерба в сумме не менее 5% цены договора, но не менее 5 млн рублей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — цитирует проект РИА Новости.

Отмечается, что поправки к УК подготовлены депутатами ГД от всех фракций и сенаторами.

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