В ГД внесли поправки о колонии до 10 лет за нарушение условий госконтракта по оборонзаказу
«Согласно документу, нарушение должностным лицом условий государственного контракта по гособоронзаказу либо условий договора по его выполнению, повлёкшие причинение России ущерба в сумме не менее 5% цены договора, но не менее 5 млн рублей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет», — цитирует проект РИА Новости.
Отмечается, что поправки к УК подготовлены депутатами ГД от всех фракций и сенаторами.