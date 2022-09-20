Российские туристы перечислили проблемы при заселении в отель

Сервис «Туту.ру» выяснил самые распространённые проблемы у путешественников при заселении в отель в ходе опроса 1462 туристов.

Данными результатов опроса поделились «Известия».

Самое распространённое разочарование, с которым встречаются российские туристы, — это то, что номера отеля выглядят хуже, чем на фото на сайте. С такой проблемой сталкивались 33% респондентов.

При этом около 18% респондентов были жертвами овербукинга: забронировав номер, они позже узнавали, что на самом деле свободных мест нет.

15% опрошенных сталкивались с тем, что сотрудники гостиницы не видели в системе сделанную бронь, у 8% не находили информацию об оплате. Кроме того, 12% путешественников заселялись в номер не той категории, что выбрали.

Ранее сообщалось, что в течение лета Москву посетили 6,2 млн туристов.