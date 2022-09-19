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Более 6 млн туристов посетили Москву минувшим летом

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В течение лета Москву посетили 6,2 млн туристов, что на 22% больше, чем в 2021 году.
Более 6 млн туристов посетили Москву минувшим летом
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу городского комитета по туризму.

«Летом в Москве побывали 6,2 млн туристов. Причём 90% из них — наши соотечественники. Внутренний турпоток достиг 5,6 млн человек. В общей сложности гости столицы потратили в магазинах, ресторанах, отелях, музеях, театрах почти 252 млрд рублей», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, благодаря этому в бюджетную систему города поступило 35,5 млрд рублей в виде налогов, передаёт НТВ.

Чаще всего в столицу приезжали гости из Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской областей, Татарстана, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярных городов по бронированию номеров в отелях летом. На его долю пришлось примерно каждое пятое бронирование.

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