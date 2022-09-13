Санкт-Петербург возглавил рейтинг популярных городов по бронированию номеров в отелях летом. На его долю пришлось примерно каждое пятое бронирование.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Туту.ру. Отели».

Второе место заняла Москва с долей около 15%. На третьей строчке Сочи (5,66%).

Далее следуют Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль и Калининград.

Чаще всего среди гостиниц россияне выбирали трёхзвёздочные отели — на них пришлось около трети бронирований.

Ранее исполняющий обязанности президента Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с НСН заявил, что летний турсезон прошёл успешно.