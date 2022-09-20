В ряде регионов России обманутым вкладчикам финансовых пирамид вернули почти 100 млн рублей

Почти 100 млн рублей вернули органы прокуратуры обманутым вкладчикам финансовых пирамид за первое полугодие 2022-го только в четырёх регионах России.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Речь идёт прежде всего о нелегальных микрофинансовых организациях Чувашии, Архангельской, Кировской и Ярославской областей, сообщили в Генпрокуратуре.

Фирмы не выполнили обязательства о возврате сумм паевых взносов. По подобным делам прокуроры направили в суд иски в интересах граждан на 99,2 млн рублей.

40 виновных лиц были оштрафованы судами по искам прокуроров на общую сумму 19 млн рублей.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.