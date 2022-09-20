«Ъ»: H&M закроет почти 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

Компания H&M закроет около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

«H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России. Компания намерена до конца октября закрыть свои магазины за Уралом: речь идёт примерно о 20 торговых точках сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания также планирует постепенно отказаться от наименее рентабельных торговых точек в небольших городах центральной части России.

В июле торговая сеть H&M заявила о прекращении деятельности в России.