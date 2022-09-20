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Сенатор Артамонов: проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября

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Проект федерального бюджета России на 2023—2025 годы будет внесён в Госдуму 28 сентября, заявил глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
Сенатор Артамонов: проект федерального бюджета до 2025 года внесут в Госдуму 28 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © seagullNady Zima / 500px

«Бюджет будет внесён в Государственную думу 28 сентября, а 3-го числа у нас будут публичные слушания», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов высказался по поводу бюджета страны на предстоящие три года.

Президент России Владимир Путин поручил при подготовке федерального бюджета на ближайшие три года держать линию на его устойчивость и сбалансированность.

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