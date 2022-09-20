В Госдуме рассказали об идее внести в Национальный календарь прививок вакцинацию против ротавируса
Как сообщил политик «Парламентской газете», он планирует направить официальный запрос в Минздрав и Роспотребнадзор уже на этой неделе.
«Ротавирусы, в частности, широко распространены на Черноморском побережье: на Кавказе, в Крыму, в Краснодарском крае — как раз в излюбленных местах отдыха наших соотечественников. А поскольку заболевание, которое они вызывают, протекает зачастую очень тяжело и поражает в том числе детей, запланированный и долгожданный отдых оно превращает в настоящий кошмар», — пояснил парламентарий.
По словам Затулина, ещё одна задача, которую необходимо решить, — разработка российской вакцины от ротавируса. В настоящий момент работа ведётся, но её необходимо ускорить, заключил депутат.
Ранее инфекционист профессор Николай Малышев и педиатр-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в беседе с НСН посоветовали прививаться перед поездкой за рубеж.