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Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центре России до 28 сентября

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Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов на юге и в центре России до 28 сентября.
Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центре России до 28 сентября
  • Gettyimages.ru
  • © Danil Rudenko / EyeEm

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Речь идёт об аэропортах Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Анапы и Белгорода. Кроме того, режим ограничения полётов касается аэропортов Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает «системное перевооружение».

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