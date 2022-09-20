Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центре России до 28 сентября
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Об этом говорится в сообщении ведомства.
Речь идёт об аэропортах Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Анапы и Белгорода. Кроме того, режим ограничения полётов касается аэропортов Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает «системное перевооружение».