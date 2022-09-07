Путин заявил о «системном перевооружении» российской отрасли авиаперевозок

Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает «системное перевооружение».

«Необходимо расширять авиапарк компаний. Комплектовать его современными самолётами, включая суда малой авиации. Решение на этот счёт принято, и прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение», — сказал он.

По его словам, российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов.

«Примерно на 500 магистральных самолётов отечественного производства», — указал Путин.

Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолётов российского производства.