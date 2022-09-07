Путин заявил о «системном перевооружении» российской отрасли авиаперевозок
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«Необходимо расширять авиапарк компаний. Комплектовать его современными самолётами, включая суда малой авиации. Решение на этот счёт принято, и прошу правительство его строго выполнять. Отмечу, что в целом российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение», — сказал он.
По его словам, российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов.
«Примерно на 500 магистральных самолётов отечественного производства», — указал Путин.
Ранее сообщалось, что Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и «Аэрофлот» на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях приобрести 339 самолётов российского производства.