Адвокат рассказала о действиях при обнаружении чужого кошелька на улице

Адвокат Екатерина Антонова рассказала о действиях при обнаружении чужого кошелька на улице.

«К слову, есть разница, потеряло лицо деньги или оставило. В первом случае оно не знает, где они. Во втором — прекрасно понимает. Брать оставленное — воровство, если имеются данные, на основании которых можно идентифицировать владельца», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, категорически не рекомендуется присваивать чужие вещи. Найти подобравшего личную вещь человека несложно, поскольку везде установлены камеры, пояснила Антонова.

«Если же деньги или кошелёк найдены в каком-то помещении или общественном транспорте, следует отдать их тем, кто представляет объект. Нашли предмет в автобусе — передавайте кондуктору. В супермаркете — продавцу или охраннику. Вместе с находкой к ним переходит и ответственность за неё», — сказала адвокат.

Она также отметила, что при обнаружении чужой вещи есть большой риск стать жертвой мошенников.