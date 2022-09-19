В Марий Эл построят два мусоросортировочных комплекса
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Вопросы финансирования объектов обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио главы республики Юрий Зайцев.
«Два мусоросортировочных комплекса планируется создать в Йошкар-Оле и посёлке Сернур. Их мощность обработки составит 100 и 20 тыс. т в год соответственно, утилизации — 10 и 2 тыс. т. При реализации проектов доля сортировки ТКО составит более 75%», — отметил Буцаев.
По его словам, срок реализации мероприятий — 2024—2026 годы.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что более 30 тыс. добровольцев приняли участи в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».