В Марий Эл построят два мусоросортировочных комплекса

В Марий Эл планируют построить два мусоросортировочных комплекса.

Об этом сообщает телеканал «360».

Вопросы финансирования объектов обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и врио главы республики Юрий Зайцев.

«Два мусоросортировочных комплекса планируется создать в Йошкар-Оле и посёлке Сернур. Их мощность обработки составит 100 и 20 тыс. т в год соответственно, утилизации — 10 и 2 тыс. т. При реализации проектов доля сортировки ТКО составит более 75%», — отметил Буцаев.

По его словам, срок реализации мероприятий — 2024—2026 годы.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщило, что более 30 тыс. добровольцев приняли участи в субботнике в рамках акции «Чистый Крым».