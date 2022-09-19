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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с маршруткой в Саратове

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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, где пострадали 15 человек.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП с маршруткой в Саратове
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.

«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, установлено, что вечером 19 сентября водитель, управляя общественным транспортом №57, не справился с управлением и врезался в световую опору.

Ранее сообщалось, что в Саратове 15 человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса со световой опорой.

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