Прокуратура начала проверку по факту ДТП с маршруткой в Саратове
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщает в своём Telegram.
«По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием общественного транспорта», — говорится в заявлении.
Отмечается, что, по предварительным данным, установлено, что вечером 19 сентября водитель, управляя общественным транспортом №57, не справился с управлением и врезался в световую опору.
Ранее сообщалось, что в Саратове 15 человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса со световой опорой.