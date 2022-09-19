В Саратове 15 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
«По имеющейся информации, 15 человек доставлены в лечебные учреждения. На момент госпитализации четыре человека находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.
Как отмечает агентство, ранее начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин заявил, что водитель, управляя маршрутным такси Mercedes, протаранил опору освещения.
Ранее в Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли четыре человека.