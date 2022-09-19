В Саратове 15 человек пострадали в результате ДТП с маршруткой

В Саратове 15 человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса со световой опорой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

«По имеющейся информации, 15 человек доставлены в лечебные учреждения. На момент госпитализации четыре человека находились в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает агентство, ранее начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин заявил, что водитель, управляя маршрутным такси Mercedes, протаранил опору освещения.

Ранее в Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли четыре человека.