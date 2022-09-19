Тренер Помазной рассказал, что ночные тренировки мешают нормальному сну
- РИА Новости
«Как говорят спортсмены: «Спорт — одно из самых лучших снотворных». Дело в том, что умеренная нагрузка создаёт эффект физической усталости. Спорт насыщает наш организм кислородом, поэтому создаётся такое чувство сонливости, спокойствия после тренировки. Поэтому после тренировки можно легко уснуть», — отметил он в разговоре с РИАМО.
При этом он предостерёг от занятий спортом в ночное время, поскольку это, напротив, приведёт к перевозбуждению и помешает нормально заснуть. Не рекомендуют тренироваться за час или полтора до сна, заключил Помазной.
Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.