Тренер Помазной рассказал, что ночные тренировки мешают нормальному сну

Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, что если заниматься спортом ночью, то сон может нарушиться.

«Как говорят спортсмены: «Спорт — одно из самых лучших снотворных». Дело в том, что умеренная нагрузка создаёт эффект физической усталости. Спорт насыщает наш организм кислородом, поэтому создаётся такое чувство сонливости, спокойствия после тренировки. Поэтому после тренировки можно легко уснуть», — отметил он в разговоре с РИАМО.

При этом он предостерёг от занятий спортом в ночное время, поскольку это, напротив, приведёт к перевозбуждению и помешает нормально заснуть. Не рекомендуют тренироваться за час или полтора до сна, заключил Помазной.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.