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Тренер Помазной рассказал, что ночные тренировки мешают нормальному сну

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Тренер, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, что если заниматься спортом ночью, то сон может нарушиться.
Тренер Помазной рассказал, что ночные тренировки мешают нормальному сну
  • РИА Новости

«Как говорят спортсмены: «Спорт — одно из самых лучших снотворных». Дело в том, что умеренная нагрузка создаёт эффект физической усталости. Спорт насыщает наш организм кислородом, поэтому создаётся такое чувство сонливости, спокойствия после тренировки. Поэтому после тренировки можно легко уснуть», — отметил он в разговоре с РИАМО.

При этом он предостерёг от занятий спортом в ночное время, поскольку это, напротив, приведёт к перевозбуждению и помешает нормально заснуть. Не рекомендуют тренироваться за час или полтора до сна, заключил Помазной.

Ранее заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов в беседе с НСН напомнил о вреде работы в ночное время.

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