Командир следовавшего в Петербург Boeing умер на борту самолёта

Командир Boeing, совершавшего рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург, умер на борту самолёта.

Как сообщает РИА Новости, лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 18 сентября в 22:40 по местному времени. Решение принимал второй пилот.

«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолёта. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

В августе в аэропорту города Белоярского в ХМАО мужчину задело винтом самолёта Ан-24, он погиб на месте происшествия.