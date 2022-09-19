военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Командир следовавшего в Петербург Boeing умер на борту самолёта

Короткая ссылка
Командир Boeing, совершавшего рейс Новокузнецк — Санкт-Петербург, умер на борту самолёта.
Командир следовавшего в Петербург Boeing умер на борту самолёта
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 18 сентября в 22:40 по местному времени. Решение принимал второй пилот.

«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолёта. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

В августе в аэропорту города Белоярского в ХМАО мужчину задело винтом самолёта Ан-24, он погиб на месте происшествия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить