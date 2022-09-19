Командир следовавшего в Петербург Boeing умер на борту самолёта
- Gettyimages.ru
Как сообщает РИА Новости, лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 18 сентября в 22:40 по местному времени. Решение принимал второй пилот.
«Реанимационная бригада скорой медицинской помощи прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки самолёта. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.
В августе в аэропорту города Белоярского в ХМАО мужчину задело винтом самолёта Ан-24, он погиб на месте происшествия.