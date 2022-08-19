В ХМАО работника аэропорта смертельно ранило винтом самолёта Ан-24
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Как сообщила пресс-служба СК, агент службы наземного обслуживания в ходе «процедуры выпуска воздушного судна Ан-24» получил повреждения винтом самолёта.
«От полученных травм потерпевший скончался на месте», — заявило ведомство.
В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили ТАСС, что авиатехник попал под лопасти при уборке упорных колодок.
В начале мая следственные органы возбудили дело после гибели одного человека при жёсткой посадке вертолёта в Забайкальском крае.