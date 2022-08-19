В ХМАО работника аэропорта смертельно ранило винтом самолёта Ан-24

Мужчину задело винтом самолёта Ан-24 в аэропорту города Белоярский в ХМАО, он погиб на месте происшествия. Следственный комитет устанавливает обстоятельства инцидента.

Как сообщила пресс-служба СК, агент службы наземного обслуживания в ходе «процедуры выпуска воздушного судна Ан-24» получил повреждения винтом самолёта.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте», — заявило ведомство.

В пресс-службе авиакомпании Utair сообщили ТАСС, что авиатехник попал под лопасти при уборке упорных колодок.

В начале мая следственные органы возбудили дело после гибели одного человека при жёсткой посадке вертолёта в Забайкальском крае.