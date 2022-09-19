Правительство Свердловской области ушло в отставку

Правительство Свердловской области в полном составе сложило полномочия. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев, который 19 сентября официально вступил в должность.

Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона, члены кабмина продолжат работать в статусе и. о.

Ранее сообщалось, что глава кабмина Кемеровской области Вячеслав Телегин ушёл в отставку из-за проблем со здоровьем. Его место займёт глава города Кемерова Илья Середюк.

Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что на прошедших в России выборах средняя явка составила более 35%.

В Кремле заявили, что выборы прошли на весьма высоком уровне.