В Кремле заявили, что выборы прошли на весьма высоком уровне

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что выборы, состоявшиеся в России в минувшие выходные, прошли без существенных сбоев и происшествий.

«Мы исходим, прежде всего, из того, что выборы состоялись, исходим из того, что они были организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне, исходим также из того, что каких-либо сбоев, происшествий, замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано», — сказал он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также заявила, что выборы в стране прошли на высоком правовом уровне.