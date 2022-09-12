В Кремле заявили, что выборы прошли на весьма высоком уровне
- РИА Новости
«Мы исходим, прежде всего, из того, что выборы состоялись, исходим из того, что они были организованы и проведены на весьма и весьма высоком уровне, исходим также из того, что каких-либо сбоев, происшествий, замечаний, которые способны так или иначе повлиять на итоги выборов, не зафиксировано», — сказал он.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова также заявила, что выборы в стране прошли на высоком правовом уровне.