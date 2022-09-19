«Известия»: цена страхового полиса ОСАГО выросла на 6% за несколько дней
- РИА Новости
Как пишут «Известия», страховщики начали увеличивать стоимость после расширения регулятором границ тарифного коридора для большинства автовладельцев на 26% в обе стороны.
При этом к концу года средняя цена полиса по стране может достичь 7,2 тыс. рублей, считает эксперт.
Ранее Минюст зарегистрировал указание Банка России о повышении цены полиса ОСАГО с 13 сентября для аварийных водителей.
Автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.