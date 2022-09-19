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«Известия»: цена страхового полиса ОСАГО выросла на 6% за несколько дней

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Директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник рассказал, что средний чек по ОСАГО с 13 по 16 сентября составил 6841 рубль, хотя ещё днём ранее показатель не превышал 6,4 тыс. рублей, а в апреле 2022-го оценивался в 5,5 тыс.
«Известия»: цена страхового полиса ОСАГО выросла на 6% за несколько дней
  • РИА Новости

Как пишут «Известия», страховщики начали увеличивать стоимость после расширения регулятором границ тарифного коридора для большинства автовладельцев на 26% в обе стороны.

При этом к концу года средняя цена полиса по стране может достичь 7,2 тыс. рублей, считает эксперт.

Ранее Минюст зарегистрировал указание Банка России о повышении цены полиса ОСАГО с 13 сентября для аварийных водителей.

Автоэксперт Алексей Хресин в разговоре с Inforeactor рассказал, что нужно учитывать при покупке автомобиля в нынешних условиях.

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