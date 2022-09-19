В Госдуме предложили гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в СВО
- РИА Новости
По словам председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева, письма направлены в Минпросвещения и Минобразования.
Его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».
Он добавил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования.
«Это касается как военнослужащих, проходящих обучение в период СВО, так и граждан, желающих стать добровольцами», — заключил Метелев.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в специальной военной операции на Украине.