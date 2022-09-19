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В Госдуме предложили гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в СВО

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«Единая Россия» предлагает включить в перечень оснований для академического отпуска документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.
В Госдуме предложили гарантировать академический отпуск студентам, участвующим в СВО
  • РИА Новости

По словам председателя комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева, письма направлены в Минпросвещения и Минобразования.

Его слова приводятся на сайте партии «Единая Россия».

Он добавил, что комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования.

«Это касается как военнослужащих, проходящих обучение в период СВО, так и граждан, желающих стать добровольцами», — заключил Метелев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим в качестве добровольцев принять участие в специальной военной операции на Украине.

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