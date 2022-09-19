В Госдуме намерены отрегулировать сферу экстремального туризма

Глава рабочей группы по безопасности туризма, созданной при комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Андрей Марков рассказал, что депутаты намерены рассмотреть вопрос законодательного регулирования экстремального туризма в России.

Многие люди не совсем понимают, что такое безопасность туризма и кто несёт ответственность, отметил он в разговоре с «Парламентской газетой».

«Есть две стороны: организатор тура и сам турист. То есть надо ввести чёткое понимание того, что некоторые виды туризма сами по себе несут угрозу жизни и здоровью. Что восхождение на вулкан — это вовсе не увеселительная прогулка, и невозможно в принципе создать такой орган, который раз и навсегда решил бы все проблемы по части безопасности», — объяснил Марков.

Он, в частности, отметил, что в последнее время появился ещё один вид «экстремального» туризма — путешествие в государство из списка недружественных.

«Люди должны понимать, что они едут в страну, которая целенаправленно проводит агрессивную, враждебную политику по отношению к России, что российские граждане там в любой момент могут стать объектами провокации и противоправных действий со стороны государственных структур, а возможности российского МИД оказать правовую и иную помощь по дипломатическим каналам в данный момент сильно ограничены», — подчеркнул депутат.

Ранее ФАН сообщило, что депутат Госдумы Тамара Фролова высказалась о программе туристического кешбэка.