В Москве после ДТП на северо-востоке города госпитализированы шестеро детей
- РИА Новости
Авария произошла в районе Лосиноостровской улицы.
Автомобиль BMW из-за несоблюдения дистанции столкнулся с остановившимся на проезжей части из-за поломки автомобилем Ford.
«В салоне автомобиля Ford женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы», — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают оперативные службы, движение затруднено.
Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли четыре человека.