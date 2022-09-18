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В Москве после ДТП на северо-востоке города госпитализированы шестеро детей

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В результате столкновения двух автомобилей на северо-востоке Москвы пострадали шестеро детей, их госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
В Москве после ДТП на северо-востоке города госпитализированы шестеро детей
  • РИА Новости

Авария произошла в районе Лосиноостровской улицы.

Автомобиль BMW из-за несоблюдения дистанции столкнулся с остановившимся на проезжей части из-за поломки автомобилем Ford.

«В салоне автомобиля Ford женщина-водитель перевозила шестерых несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет, которые госпитализированы», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают оперативные службы, движение затруднено.

Ранее стало известно, что в Башкирии в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли четыре человека.

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