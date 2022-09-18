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В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения собаки на 13-летнюю девочку

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После нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном посёлке Дрожжино возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Московской области.
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения собаки на 13-летнюю девочку
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в субботу, 17 сентября, в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа.

Пострадавшую госпитализировали со множественными рваными ранами.

«По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), — говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

16 августа в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Кукморского района, а также иных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, после нападения бродячей собаки на детей.

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