В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения собаки на 13-летнюю девочку

После нападения собаки на 13-летнюю девочку в подмосковном посёлке Дрожжино возбуждено уголовное дело, сообщила прокуратура Московской области.

Инцидент произошёл в субботу, 17 сентября, в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа.

Пострадавшую госпитализировали со множественными рваными ранами.

«По требованию прокуратуры отделом дознания УМВД России по Ленинскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), — говорится в сообщении.

Уточняется, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

16 августа в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Кукморского района, а также иных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, после нападения бродячей собаки на детей.