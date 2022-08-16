В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на детей

В Татарстане возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Кукморского района, а еще иных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных после нападения бродячей собаки на детей .

Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по республике Андрея Шептицкого.

По данным следствия, собака, которая уже отловлена специализированными службами, напала на двух 11-летних мальчиков и 5-летнюю девочку на детской площадке.

В рамках расследования уголовного дела установят конкретные должностные лица, ответственные за отлов и изоляцию бродячих животных.

Ранее следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц после нападения обезьяны на маленькую девочку в подмосковных Мытищах.