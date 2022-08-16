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В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на детей

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В Татарстане возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц Кукморского района, а еще иных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных после нападения бродячей собаки на детей .
В Татарстане возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на детей
  • РИА Новости

Об этом сообщило «Реальное время» со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по республике Андрея Шептицкого.

По данным следствия, собака, которая уже отловлена специализированными службами, напала на двух 11-летних мальчиков и 5-летнюю девочку на детской площадке. 

В рамках расследования уголовного дела установят конкретные должностные лица, ответственные за отлов и изоляцию бродячих животных.

Ранее следствие возбудило уголовное дело о халатности должностных лиц после нападения обезьяны на маленькую девочку в подмосковных Мытищах.

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