Глава АвтоВАЗа: автомобили Lada красят с использованием современных технологий
- РИА Новости
«Сейчас современная технология окраски — пять слоёв, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счёт определённых электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — сказал он, рассказывая о том, как АвтоВАЗ справляется с проблемой коррозии.
Гарантия от сквозной коррозии металла, которую даёт автопроизводитель, составляет шесть лет, отметил Соколов.
Ранее глава компании сообщил, что она уже импортозаместила часть автомобильных компонентов.