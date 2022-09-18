военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава АвтоВАЗа: автомобили Lada красят с использованием современных технологий

Короткая ссылка
Автомобили Lada красят с использованием современных технологий, в том числе катафореза, что обеспечивает защиту от коррозии, рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Глава АвтоВАЗа: автомобили Lada красят с использованием современных технологий
  • РИА Новости

«Сейчас современная технология окраски — пять слоёв, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счёт определённых электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — сказал он, рассказывая о том, как АвтоВАЗ справляется с проблемой коррозии.

Гарантия от сквозной коррозии металла, которую даёт автопроизводитель, составляет шесть лет, отметил Соколов.

Ранее глава компании сообщил, что она уже импортозаместила часть автомобильных компонентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить