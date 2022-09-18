Глава АвтоВАЗа: автомобили Lada красят с использованием современных технологий

Автомобили Lada красят с использованием современных технологий, в том числе катафореза, что обеспечивает защиту от коррозии, рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Сейчас современная технология окраски — пять слоёв, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счёт определённых электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — сказал он, рассказывая о том, как АвтоВАЗ справляется с проблемой коррозии.

Гарантия от сквозной коррозии металла, которую даёт автопроизводитель, составляет шесть лет, отметил Соколов.

Ранее глава компании сообщил, что она уже импортозаместила часть автомобильных компонентов.