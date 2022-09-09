АвтоВАЗ уже импортозаместил часть автокомпонентов

Генеральный директор компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что она уже импортозаместила часть автомобильных компонентов.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

«Приводные ремни, сёдла клапанов, коннекторы, пружины подвески, многие другие компоненты, которые сейчас проходят апробацию. Важно не только найти, но и обеспечить необходимое качество при замене каждого компонента. Здесь мы опираемся на достаточно длительные, но необходимые процедуры, чтобы не уронить качество наших автомобилей», — отметил Соколов.

Ранее компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобилей Lada Granta 2022 модельного года с водительскими подушками безопасности.