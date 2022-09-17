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Китаевед Вавилов рассказал о пользе изучения китайского языка

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Китаевед Николай Вавилов рассказал о пользе изучения китайского языка.
Китаевед Вавилов рассказал о пользе изучения китайского языка
  • РИА Новости

«В Китае русский учат в объёме большом. Несколько десятков вузов учат русский язык, несколько тысяч выпускников стабильно. Я думаю, что даже цифра больше 10 000 в год выпускается с русским языком», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметил Вавилов, китайский важно изучать для того, чтобы заключать сделки на более выгодных для себя условиях.

При этом эксперт добавил, что учить китайский довольно тяжело.

Ранее директор Института Конфуция при РГГУ Тарас Ивченко рассказал, что обучение китайскому языку с нуля занимает не менее двух лет.

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