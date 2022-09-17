В Ивановской области перезахоронили останки героя Великой Отечественной войны Белокрынкина

В городе Родники Ивановской области прошла церемония перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны, лейтенанта Николая Белокрынкина.

В церемонии перезахоронения приняли участие глава района Александр Пахолков, военный комиссар Игорь Кравченко, воспитанники военно-патриотических клубов, члены ветеранских и общественных организаций, а также жители Родниковского района.

Уточняется, что стихийное захоронение лейтенанта было обнаружено членами Московской региональной общественной организации «Поисковое объединение «Рубеж» на территории Ленинского района Московской области в деревне Бутово.

Администрация Родниковского муниципального района обратилась в правительство Московской области за разрешением о перезахоронении Белокрынкина на малой родине, и 14 сентября останки воина были эксгумированы и доставлены в город Родники для захоронения.

В декабре 2021 года в Керчи состоялась церемония перезахоронения останков 253 красноармейцев, найденных во время строительства дороги на улице Гаспринского.