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В Ивановской области перезахоронили останки героя Великой Отечественной войны Белокрынкина

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В городе Родники Ивановской области прошла церемония перезахоронения останков героя Великой Отечественной войны, лейтенанта Николая Белокрынкина.
В Ивановской области перезахоронили останки героя Великой Отечественной войны Белокрынкина
  • РИА Новости

В церемонии перезахоронения приняли участие глава района Александр Пахолковвоенный комиссар Игорь Кравченко, воспитанники военно-патриотических клубов, члены ветеранских и общественных организаций, а также жители Родниковского района.

Уточняется, что стихийное захоронение лейтенанта было обнаружено членами Московской региональной общественной организации «Поисковое объединение «Рубеж» на территории Ленинского района Московской области в деревне Бутово.

Администрация Родниковского муниципального района обратилась в правительство Московской области за разрешением о перезахоронении Белокрынкина на малой родине, и 14 сентября останки воина были эксгумированы и доставлены в город Родники для захоронения.

В декабре 2021 года в Керчи состоялась церемония перезахоронения останков 253 красноармейцев, найденных во время строительства дороги на улице Гаспринского.

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