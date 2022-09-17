За сутки в России госпитализировали 4216 человек с коронавирусом
- РИА Новости
За сутки умерли 107 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 49 962 человека.
Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 608 млн.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.