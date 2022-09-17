Экономист Гиринский предупредил о риске недоплаты пенсии при неправильном заполнении анкеты в ПФР
В беседе с агентством «Прайм» Гиринский объяснил, что такие ошибки могут возникнуть из-за неправильного заполнения анкет в ПФР.
«Однако нередко бывают ошибки в ситуации, когда полностью совпадают не только фамилии, но и имена, а иногда даже и отчества граждан», — отметил эксперт.
В данном случае расчёт также могут произвести неправильно.
Кроме того, отметил Гиринский, ошибки в личных данных могут возникнуть на фоне сбоя системы.
Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию.