Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки посетил промышленные предприятия Дагестана, а также встретился с главой региона Сергеем Меликовым.

«Потенциал предприятий обрабатывающей промышленности региона есть. Для его реализации сегодня в республике созданы все возможности, например, региональный фонд развития промышленности», — приводит пресс-служба Минпромторга его слова.

Мантуров добавил, что его объём с докапитализацией в 2023 году достигнет 400 млн рублей.

В ходе визита на «Концерн КЭМЗ» вице-премьер осмотрел сборочный, механический, сварочный цехи, а также корпус по сборке авиационной техники. На предприятии создают многоцелевой четырёхместный двухдвигательный самолёт МАИ-411 «Альфа-КМ» из композитных материалов.

Кроме того, концерн занимается разработкой лёгкого многоцелевого пятиместного вертолёта АП-55 с полезной нагрузкой до 600 кг.

Мантуров также по видеосвязи принял участие в церемонии запуска предприятия по производству стеклянных шаров «Каспий Гласс» на территории ТОСЭР «Дагестанские Огни».

Производственные мощности нового завода позволят выпускать до 2,4 тыс. тонн стеклянных шаров в год.

Эту продукцию ждут российские производители стеклянного волокна. Она используется для создания композитных нитей и тканей.

Ранее Мантуров на Восточном экономическом форуме назвал непростой ситуацию, в которой в настоящее время находится российский автопром.