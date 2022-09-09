Мантуров оценил перспективы развития автопрома после ухода иностранных компаний из России
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Основной вызов связан с уходом иностранных производителей, которые неплохо чувствовали себя на рынке России, отметил он в интервью kp.ru.
«У нас сегодня мощный костяк и специалистов, и автоиндустрии в целом. Но требуется время для локализации производства автомобильных компонентов, агрегатов, чтобы быть максимально независимыми… И сегодня для российской автокомпонентной отрасли открываются как новые возможности, так и новые вызовы — я имею в виду снижение объёмов производства», — подчеркнул Мантуров.
По его словам, требуется время для того, чтобы российская автокомпонентная отрасль наряду с производителями автокомпонентов из дружественных стран обеспечила замещение западных производителей.
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