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Мантуров оценил перспективы развития автопрома после ухода иностранных компаний из России

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Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме назвал непростой ситуацию, в которой в настоящее время находится российский автопром.
Мантуров оценил перспективы развития автопрома после ухода иностранных компаний из России
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Основной вызов связан с уходом иностранных производителей, которые неплохо чувствовали себя на рынке России, отметил он в интервью kp.ru.

«У нас сегодня мощный костяк и специалистов, и автоиндустрии в целом. Но требуется время для локализации производства автомобильных компонентов, агрегатов, чтобы быть максимально независимыми… И сегодня для российской автокомпонентной отрасли открываются как новые возможности, так и новые вызовы — я имею в виду снижение объёмов производства», — подчеркнул Мантуров.

По его словам, требуется время для того, чтобы российская автокомпонентная отрасль наряду с производителями автокомпонентов из дружественных стран обеспечила замещение западных производителей.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с продажами машин.

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