Суд закрыл ресторан Моргенштерна в Москве на 90 суток

Тверской районный суд на 90 суток закрыл ресторан Моргенштерна* Kaif Provenance в центре Москвы из-за нарушений.

«По постановлениям прокуратуры Центрального административного округа суд признал организацию, оказывающую услуги питания в ресторане на улице Большая Дмитровка, виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 6.6, ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток», — сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее Тверской суд Москвы заявил о приостановлении деятельности ресторана рэпера на 90 суток из-за нарушений санитарных норм.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.