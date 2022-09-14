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Суд в Москве приостановил работу ресторана Моргенштерна из-за нарушений санитарных норм

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Тверской суд Москвы приостановил деятельность ресторана рэпера Алишера Моргенштерна* Kaif Provenance на 90 суток из-за нарушений санитарных норм.
Суд в Москве приостановил работу ресторана Моргенштерна из-за нарушений санитарных норм
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«ООО «Кайф» признано виновным в административных правонарушениях по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России и ст. 6.6 КоАП России, его деятельность приостановлена на 90 суток», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Ранее Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда в отношении Моргенштерна, оштрафованного судом первой инстанции на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх его видеоклипах.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

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