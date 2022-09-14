Суд в Москве приостановил работу ресторана Моргенштерна из-за нарушений санитарных норм
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«ООО «Кайф» признано виновным в административных правонарушениях по ч. 3 ст. 6.3 КоАП России и ст. 6.6 КоАП России, его деятельность приостановлена на 90 суток», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее Верховный суд Республики Татарстан признал законным решение Набережночелнинского городского суда в отношении Моргенштерна, оштрафованного судом первой инстанции на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков в трёх его видеоклипах.
* Физическое лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.