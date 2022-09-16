военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Москве началось прощание с Владимиром Сунгоркиным

Короткая ссылка
На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прощание проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

С Владимиром Сунгоркиным пришли проститься глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а также его друзья и коллеги.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер 14 сентября, ему было 68 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить