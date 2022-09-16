В Москве началось прощание с Владимиром Сунгоркиным

На Троекуровском кладбище в Москве началось прощание с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что прощание проходит в траурном зале Троекуровского кладбища.

С Владимиром Сунгоркиным пришли проститься глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, первый заместитель руководителя администрации президента России Алексей Громов, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, а также его друзья и коллеги.

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин умер 14 сентября, ему было 68 лет.