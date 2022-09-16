Кабмин России выделил 15 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства.
«На поддержку системы организации воздушного движения будет дополнительно направлено 15 млрд рублей», — указывается в сообщении.
Уточняется, что деньги поступят в государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полётов гражданской авиации в России.
«Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полётов. При необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.