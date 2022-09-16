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Кабмин России выделил 15 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 15 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения
Кабмин России выделил 15 млрд рублей на поддержку системы организации воздушного движения
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства.

«На поддержку системы организации воздушного движения будет дополнительно направлено 15 млрд рублей», — указывается в сообщении.

Уточняется, что деньги поступят в государственную корпорацию по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полётов гражданской авиации в России.

«Средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 млн полётов. При необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит из резервного фонда 6,9 млрд рублей на восстановление не менее семи самолётов.

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