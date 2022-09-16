«Ъ»: после заявлений США расширить круг принимающих карты МИР стран станет сложнее

По мнению экспертов, после заявлений США расширить круг стран, принимающих карты МИР, станет гораздо сложнее.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

В издании отмечают, что несмотря на то, что сама Национальная система платёжных карт (НСПК) и платёжная система МИР, оператором которой она выступает, в чёрный список пока не попали, американские власти официально предостерегли финансовые организации третьих стран от расширения сотрудничества с платёжной системой.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов отмечает, что приём карт МИР банков, не подпавших под санкции, формально не нарушает санкционный режим, но «непонятно, насколько партнёры готовы рисковать».

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров полагает, что основная цель заявлений — повысить риски работы с платёжной системой МИР для новых зарубежных контрагентов.

Ранее в американском Минфине заявили, что Соединённые Штаты готовы вводить санкции против тех, кто помогает России добиваться расширения использования национальной платёжной системы МИР за пределами страны.