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Володин заявил, что требования Польши о репарациях от России реабилитируют фашизм

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну.
Володин заявил, что требования Польши о репарациях от России реабилитируют фашизм
  • РИА Новости

«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания.

«Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил спикер Госдумы.

Польский президент Анджей Дуда считает, что Варшава должна требовать репарации не только от Берлина, но и от Москвы, потому что она тоже была участником Второй мировой войны.

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