Володин заявил, что требования Польши о репарациях от России реабилитируют фашизм
- РИА Новости
«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — написал Володин в Telegram.
Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания.
«Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил спикер Госдумы.
Польский президент Анджей Дуда считает, что Варшава должна требовать репарации не только от Берлина, но и от Москвы, потому что она тоже была участником Второй мировой войны.