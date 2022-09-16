Володин заявил, что требования Польши о репарациях от России реабилитируют фашизм

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды о репарациях от России за Вторую мировую войну.

«Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за подобного рода высказывания.

«Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности», — отметил спикер Госдумы.

Польский президент Анджей Дуда считает, что Варшава должна требовать репарации не только от Берлина, но и от Москвы, потому что она тоже была участником Второй мировой войны.